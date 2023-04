Sollevamento pesi | Nino Pizzolato rinuncia in extremis agli Europei “Non posso compromettere il lavoro per Parigi 2024”

(Di giovedì 20 aprile 2023) La corsa contro il tempo non è andata a buon fine.ha dato forfait edi fatto al tentativo di difesa del titolo nei -89 kg ai Campionatidi2023 in corso di svolgimento a Yerevan (in Armenia). L’annuncio ufficiale è arrivato a ridosso della competizione, in seguitoultimi allenamenti pre-gara dell’azzurro. “Sono davvero dispiaciuto di non poter gareggiare per difendere il titolo e mi dispiace per i tifosi ma nonilper la qualificazione a. Per rispetto e correttezza verso i miei sostenitori ma anche verso i miei avversari, in linea con i principi federali che mi hanno insegnato, credo sia giusto annunciare prima ...

Eurosport_IT : ???????????? ??'?????????????? ?????? Giulia Imperio è argento Europeo nella categoria -49 kg, bravissima!!!????????… - OA_Sport : Sollevamento pesi, Nino Pizzolato rinuncia in extremis agli Europei. "Non posso compromettere il lavoro per Parigi…

Arriva un'altra medaglia per l' Italia dagli Europei di sollevamento pesi in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Quest'oggi si festeggia Giulia Miserendino , che dopo una prestigiosa carriera a livello juniores inizia a togliersi le prime ... Mirko Zanni è bronzo negli europei di sollevamento pesi

La corsa contro il tempo non è andata a buon fine. Nino Pizzolato ha dato forfait e rinuncia di fatto al tentativo di difesa del titolo nei -89 kg ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2023 in corso di svolgimento a Yerevan (in Armenia). Dopo cinque giornate dense di emozioni, quest'oggi l'Italia può continuare a sognare in grande nel day-6 dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2023, in corso di svolgimento a Yerevan (in Armenia).