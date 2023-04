Sollevamento pesi | Fegue domina nella categoria -76 kg e si riconferma Campionessa d’Europa

(Di giovedì 20 aprile 2023) Una. La francese Marie Josephineha vinto nuovamente il titolo per dispersione ai Campionati Europei 2023 di, rassegna in fase di svolgimento a Yerevan (Armenia),ndo in lungo e in largofino ai -76 kg. Una gara davvero senza storia quella della transalpina che, nello strappo, ha trovato la misura di 113 kg, arrivata al terzo tentativo dopo un errorechance inaugurale e una seconda alzata di 108 kg. Impressionante il distacco con le avversarie nello slancio dove, in un segmento totalmente pulito, ha tirato su 140 kg, eseguiti in progressione dopo aver messo a referto prima 130 kg e poi 135 kg per il totale di 253 kg. A distanza siderale si è poi posizionata la padrona di casa Talev ...

Niente da fare per Nino Pizzolato, che non gareggerà purtroppo agli Europei di. La decisione, molto sofferta, è arrivata poche ore prima dell'eventuale esordio dell'azzurro nella categoria 89 kg a Yerevan, perché dopo i problemi fisici ai lombari non sono ...Arriva un'altra medaglia per l' Italia dagli Europei diin corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Quest'oggi si festeggia Giulia Miserendino , che dopo una prestigiosa carriera a livello juniores inizia a togliersi le prime ...Arriva un'altra medaglia per l' Italia dagli Europei diin corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Quest'oggi si festeggia Giulia Miserendino , che dopo una prestigiosa carriera a livello juniores inizia a togliersi le prime ...

Sollevamento pesi, Mirko Zanni: “Nello strappo il bilanciere era leggero...Poi una fitta al ginocchio” OA Sport

Doveva essere il terzo capitolo di una rivalità fantastica ed invece è andato in scena un vero e proprio monologo nella categoria olimpica -89 kg maschile a Yerevan, sede dei Campionati Europei di sol ...La corsa contro il tempo non è andata a buon fine. Nino Pizzolato ha dato forfait e rinuncia di fatto al tentativo di difesa del titolo nei -89 kg ai Campionati Europei di sollevamento pesi 2023 in co ...