SOCIAL CALCIO – la reazione alla restituzione dei 15 punti alla Juve

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 aprile 2023) Tutte le reazioni di giornalisti e tifosi per ladei 15in classificantus. I dettagli Il Collegio di Garanzia del Coni ha restituito momentaneamente i 15di penalizzazionentus, in attesa di una riformulazione da parte della Corte Federale d’Appello. Di seguito tutte le reazioni sui. Quando si dice che gli stranieri conoscono l' Italia meglio degli italiani… JM il 9/4/2023 pic.twitter.com/pYcXwAboPf— enrico varriale (@realvarriale) April 20, 2023 Quando si dice che gli stranieri conoscono l’ Italia meglio degli italiani… JM il 9/4/2023 Tra un mese vedremo la classifica e capiremo quantibasteranno per far uscire la ...