"So chi suggerisce le critiche". Inter-terremoto dopo il Benfica: la bomba di Inzaghi (Di giovedì 20 aprile 2023) E ora Simone Inzaghi comincia a togliersi il proverbiale sassolino dalla scarpa. La vittoria contro il Benfica nel doppio confronto dei quarti di finale di Champions League, infatti, ha riportato l'Inter in semifinale dopo 13 anni e per l'allenatore emiliano (il primo dei tre che saranno presenti tra le quattro migliori d'Europa con Ancelotti e Pioli) è tempo di rispondere alle tante critiche piovute in questi mesi per il rendimento altalenante dei nerazzurri, soprattutto in campionato. Nel post-partita, ai microfoni di Sky prima e Prime Video Sport poi, Inzaghi ha manifestato, innanzitutto, la sua felicità: "Sono contento, in una stagione particolare, con un calendario folle, con tanti infortuni, siamo in semifinale di Champions. In otto mesi, prima di affrontare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) E ora Simonecomincia a togliersi il proverbiale sassolino dalla scarpa. La vittoria contro ilnel doppio confronto dei quarti di finale di Champions League, infatti, ha riportato l'in semifinale13 anni e per l'allenatore emiliano (il primo dei tre che saranno presenti tra le quattro migliori d'Europa con Ancelotti e Pioli) è tempo di rispondere alle tantepiovute in questi mesi per il rendimento altalenante dei nerazzurri, soprattutto in campionato. Nel post-partita, ai microfoni di Sky prima e Prime Video Sport poi,ha manifestato, innanzitutto, la sua felicità: "Sono contento, in una stagione particolare, con un calendario folle, con tanti infortuni, siamo in semifinale di Champions. In otto mesi, prima di affrontare ...

