Smartphone, numeri da incubo e mercato in crisi (Di giovedì 20 aprile 2023) crisi nera per il mercato Smartphone, che inizia il 2023 continuando la contrazione delle vendite. Il -12% registrato a livello globale da Canalys nel primo trimestre dell'anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2022 sintetizza le difficoltà di un settore che chiude in negativo il quinto trimestre consecutivo. E se pesa ancora la coda della pandemia, gli analisti spiegano come ad allungare il momento sfavorevole concorre una concatenazione di fattori, che colpisce anche i mercati strategici come l'India (-20% nei primi novanta giorni dell'anno in confronto ai dodici mesi precedenti). "Il calo di inizio 2023 rientra nelle aspettative di tutto il settore, perché le condizioni macroeconomiche locali hanno continuato a ostacolare gli investimenti e le operazioni dei venditori in diversi mercati", ha detto Sanyam Chaurasia, ...

