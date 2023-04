Smalling: «Rinnovo con la Roma? Siamo vicini, presto novità» (Di giovedì 20 aprile 2023) Chris Smalling ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara valida per il ritorno dei quarti di finale contro il Feyenord. Rinnovo – Chris Smalling era tra gli obiettivi della dirigenza dell’Inter come rinforzo a zero a giugno in difesa. Il centrale inglese ha però allontanato un possibile addio nel pre partita di Roma-Feyenord. Queste le sue parole: «Il Rinnovo con la Roma? Adesso Siamo concentrarti solamente sulla gara di oggi, però Siamo vicini, presto ci saranno notizie a riguardo». Si complica dunque un possibile trasferimento in nerazzurro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Chrisha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara valida per il ritorno dei quarti di finale contro il Feyenord.– Chrisera tra gli obiettivi della dirigenza dell’Inter come rinforzo a zero a giugno in difesa. Il centrale inglese ha però allontanato un possibile addio nel pre partita di-Feyenord. Queste le sue parole: «Ilcon la? Adessoconcentrarti solamente sulla gara di oggi, peròci saranno notizie a riguardo». Si complica dunque un possibile trasferimento in nerazzurro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

