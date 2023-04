Skriniar torna col…PSG! Dopo l’intervento può aver chiuso con l’Inter – Sky (Di giovedì 20 aprile 2023) Skriniar, sottoposto ieri a un’operazione chirurgica, probabilmente non sarà più a disposizione dell’Inter. Di seguito la notizia di Sky Sport 24 sui tempi di recupero del difensore, atteso la prossima stagione dal PSG. TEMPI DI RECUPERO – In mattinata è giunta la notizia dell’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto ieri Milan Skriniar (vedi articolo). Secondo quanto riporta Andrea Paventi, in collegamento con Sky Sport 24, per l’Inter non ci sono buone notizie. Per riprendersi dall’Intervento il difensore slovacco avrà bisogno almeno di 30-40 giorni. Ai tempi di ripresa, già abbastanza lunghi, si aggiungerebbe anche il periodo utile a recuperare il tono muscolare, Dopo essere stato fermo per tre mesi. A quel punto Skriniar tornerebbe ad ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023), sottoposto ieri a un’operazione chirurgica, probabilmente non sarà più a disposizione del. Di seguito la notizia di Sky Sport 24 sui tempi di recupero del difensore, atteso la prossima stagione dal PSG. TEMPI DI RECUPERO – In mattinata è giunta la notizia dell’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto ieri Milan(vedi articolo). Secondo quanto riporta Andrea Paventi, in collegamento con Sky Sport 24, pernon ci sono buone notizie. Per riprendersi dalil difensore slovacco avrà bisogno almeno di 30-40 giorni. Ai tempi di ripresa, già abbastanza lunghi, si aggiungerebbe anche il periodo utile a recuperare il tono muscolare,essere stato fermo per tre mesi. A quel puntotornerebbe ad ...

