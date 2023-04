Skriniar si è operato: il comunicato (Di giovedì 20 aprile 2023) L'Inter ha reso nota l'operazione del difensore. Stagione finita? Non c’è pace per la stagione di Milan Skriniar. Il difensore, che ha scelto di non rinnovare con l’Inter e saluterà la squadra di cui era stato scelto capitano a parametro 0 quest’estate, si è sottoposto nella giornata di ieri ad intervento chirurgico. L’Inter ha comunicato il buon esito dell’operazione sul proprio sito ufficiale: Milan Skriniar è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane. L’Inter non ha comunicato, in via ufficiale, i tempi di recupero del proprio difensore. Contestualmente al buon esito dell’operazione, la società ha però parlato di percorso ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 aprile 2023) L'Inter ha reso nota l'operazione del difensore. Stagione finita? Non c’è pace per la stagione di Milan. Il difensore, che ha scelto di non rinnovare con l’Inter e saluterà la squadra di cui era stato scelto capitano a parametro 0 quest’estate, si è sottoposto nella giornata di ieri ad intervento chirurgico. L’Inter hail buon esito dell’operazione sul proprio sito ufficiale: Milanè stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la “Clinique du Sport” di Merignac. Per il difensore nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane. L’Inter non ha, in via ufficiale, i tempi di recupero del proprio difensore. Contestualmente al buon esito dell’operazione, la società ha però parlato di percorso ...

