Skriniar preoccupa il PSG | a rischio l’accordo da luglio

(Di giovedì 20 aprile 2023) Da quando Milanha deciso di non rinnovare il proprio contratto con l’Inter e di firmare con il Paris Saint-Germain a partire dall’inizio della prossima stagione, la sua stagione si è interrotta di colpo. Il difensore slovacco è sceso in campo solamente nel finale della sfida contro il Porto in Champions League, una gara L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Di fattonon riesce ad allenarsi, continua a svolgere sedute a parte e l'infiammazione alla schiena resta un problema che il PSG non vuole sottovalutare anche perché, secondo alcuni medici ...Perci vuole un po' di tempo. In difesa si va verso la scelta di de Vrij come centrale A ... venerdì ore 21 Milan, Diaz nonma... Uno dei grandi protagonisti della roboante vittoria ...Inter,anche il PSG: stagione a rischioAnche il PSG sarebbe in ansia per la situazione dello slovacco e così si spiegherebbe il consulto in una clinica privata vicino Bordeaux su ...

Da quando Milan Skriniar ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con l'Inter e di firmare a parametro zero con il Paris Saint Germain, la sua stagione con la maglia nerazzurra addosso, di fatt ...(Inter) Il quotidiano Le Parisien pubblica una notizia che potrebbe aprire scenari incredibili nella vicenda Skriniar. Il PSG è preoccupato per la salute del difensore centrale. La lombosciatalgia che ...