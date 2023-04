Skriniar-Inter al capolinea prima del tempo. Lo slovacco si opera: stagione finita (Di giovedì 20 aprile 2023) Il difensore si è dovuto operare per risolvere un problema al rachide lombare e chiude così anzitempo la stagione. Non scenderà più in campo con la maglia dell'Inter Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 aprile 2023) Il difensore si è dovutore per risolvere un problema al rachide lombare e chiude così anzila. Non scenderà più in campo con la maglia dell'

