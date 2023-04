Skriniar, ieri l’operazione in Francia. L’Inter comunica le sue condizioni (Di giovedì 20 aprile 2023) Skriniar è stato sottoposto a un’intervento chirurgico dopo l’infortunio subito in Porto-Inter. Il club nerazzurro riporta le ultime notizie sulle condizioni del difensore. OPERAZIONE – L’Inter, con una nota ufficiale sul proprio sito, fa sapere che Milan Skriniar ieri è stato sottoposto a un intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare. l’operazione del difensore slovacco si è tenuta in Francia, a Merignac, alla “Clinique du Sport”. Per Skriniar è disposto un programma riabilitativo che si svolgerà nelle prossime settimane. Fonte: www.inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)è stato sottoposto a un’intervento chirurgico dopo l’infortunio subito in Porto-Inter. Il club nerazzurro riporta le ultime notizie sulledel difensore. OPERAZIONE –, con una nota ufficiale sul proprio sito, fa sapere che Milanè stato sottoposto a un intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare.del difensore slovacco si è tenuta in, a Merignac, alla “Clinique du Sport”. Perè disposto un programma riabilitativo che si svolgerà nelle prossime settimane. Fonte: www.inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

