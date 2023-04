Skriniar, bomba dalla Francia: può saltare tutto col PSG? Il motivo! (Di giovedì 20 aprile 2023) Incredibile dalla Francia, Milan Skriniar rischia di non trasferirsi al PSG. Lo slovacco dell’Inter, ancora alle prese col problema alla schiena, preoccupa la società parigina INCREDIBILE ? Nella serata più gloriosa dell’Inter, ecco la clamorosa bomba dalla Francia: tra Skriniar e il PSG può saltare tutto. A rivelarlo il noto quotidiano francese, “Le Parisien“, secondo cui il trasferimento a zero dello slovacco – che a gennaio ha firmato un pre-contratto – dipenderà da una visita medica. Il difensore, attualmente all’Inter, non sta giocando più per un problema di lombosciatalgia. A parte il mini spezzone contro il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League, datato 14 marzo, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023) Incredibile, Milanrischia di non trasferirsi al. Lo slovacco dell’Inter, ancora alle prese col problema alla schiena, preoccupa la società parigina INCREDIBILE ? Nella serata più gloriosa dell’Inter, ecco la clamorosa: trae ilpuò. A rivelarlo il noto quotidiano francese, “Le Parisien“, secondo cui il trasferimento a zero dello slovacco – che a gennaio ha firmato un pre-contratto – dipenderà da una visita medica. Il difensore, attualmente all’Inter, non sta giocando più per un problema di lombosciatalgia. A parte il mini spezzone contro il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League, datato 14 marzo, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Skriniar, bomba dalla Francia: può saltare tutto col PSG? Il motivo! - - Marco9894 : RT @dydsix: han preso le misure.. non raccontiamoci puttanate, che a san siro dalla prima guerra mondiale vengono a busseggiare le squadre,… - dydsix : han preso le misure.. non raccontiamoci puttanate, che a san siro dalla prima guerra mondiale vengono a busseggiare… - ocramrtm : La stagione dell’Inter salta nel momento in cui la dirigenza decide di non vendere Skriniar. Skriniar doveva essere… - _nonsonostatoio : @wazzaCN La bomba è stata innescata a Giugno quando Skriniar aveva il cartellino all’alluce e non lo hai venduto pe… -

Inter, i tre nomi che fanno sognare: cosa può accadere (presto) Bastoni è il nuovo - Skriniar, ovvero un difensore centrale che si è distinto come punto di forza ... "Ecco qual è la squadra italiana in finale di Champions": bomba - Zazzaroni Calciomercato Juventus, bomba Inter: sorpasso a pochi metri dal traguardo Calciomercato Juventus, concorrenza più che mai agguerrita da parte dei nerazzurri: l'erede di Skriniar è lui. Mancano poco più di due mesi alla fine della stagione: siamo agli sgoccioli. La clessidra si sta svuotando veloce anche per quei giocatori che non hanno ancora raggiunto un accordo ... Inter, quanti giovani talenti sprecati nelle mani di Inzaghi Bellanova entra dopo che Skriniar è stato espulso, lasciando l'Inter in 10, per un doppio giallo nel primo tempo. Il tutto mentre il procuratore dello slovacco rilasciava dichiarazioni bomba a ... Bastoni è il nuovo -, ovvero un difensore centrale che si è distinto come punto di forza ... "Ecco qual è la squadra italiana in finale di Champions":- ZazzaroniCalciomercato Juventus, concorrenza più che mai agguerrita da parte dei nerazzurri: l'erede diè lui. Mancano poco più di due mesi alla fine della stagione: siamo agli sgoccioli. La clessidra si sta svuotando veloce anche per quei giocatori che non hanno ancora raggiunto un accordo ...Bellanova entra dopo cheè stato espulso, lasciando l'Inter in 10, per un doppio giallo nel primo tempo. Il tutto mentre il procuratore dello slovacco rilasciava dichiarazionia ... Skriniar, bomba dalla Francia: può saltare tutto col PSG Il motivo! Inter-News.it Calciomercato Juventus, bomba Inter: sorpasso a pochi metri dal traguardo Calciomercato Juventus, concorrenza più che mai agguerrita da parte dei nerazzurri: l’erede di Skriniar è lui. Mancano poco più di due mesi alla fine della stagione: siamo agli sgoccioli. La clessidra ... Calciomercato Juventus, concorrenza più che mai agguerrita da parte dei nerazzurri: l’erede di Skriniar è lui. Mancano poco più di due mesi alla fine della stagione: siamo agli sgoccioli. La clessidra ...