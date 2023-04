Siviglia-Manchester United, le formazioni ufficiali (Di giovedì 20 aprile 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Siviglia-Manchester United, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro portoghese Artur Dias, coadiuvato come connazionali dagli assistenti Soares e Ribeiro, e dal quarto uomo Nobre. VAR e AVAR saranno rispettivamente Martins e Godinho. Calcio d’inizio alle 21 allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. A distanza di una settimana dal rocambolesco 2-2 di Old Trafford, Siviglia e Manchester United si ritrovano questa sera con l’obiettivo di strappare il pass per le semifinale di Europa League. Sotto di due gol per gran parte della gara, la compagine andalusa è riuscita a ribaltare il punteggio grazie agli autogol di Malacia e Maguire. Reduce da una stagione ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 20 aprile 2023) Riportiamo ledi, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro portoghese Artur Dias, coadiuvato come connazionali dagli assistenti Soares e Ribeiro, e dal quarto uomo Nobre. VAR e AVAR saranno rispettivamente Martins e Godinho. Calcio d’inizio alle 21 allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán di. A distanza di una settimana dal rocambolesco 2-2 di Old Trafford,si ritrovano questa sera con l’obiettivo di strappare il pass per le semifinale di Europa League. Sotto di due gol per gran parte della gara, la compagine andalusa è riuscita a ribaltare il punteggio grazie agli autogol di Malacia e Maguire. Reduce da una stagione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... koraliv26369351 : Guarda ora la trasmissione in diretta Guardare la partita tra Siviglia e Manchester United Guarda la partita tra… - AlexLikolo23 : Molto bene il Siviglia, quelle merde di Manchester non si meritano un cazzo - micos56 : @ilciccio67 Halma un paio di ciuffoli! Con Acciughina in panca con o senza 15 punti dove cazzo andiamo?Dovesse avve… - mbaryat_kas : Guarda ora la trasmissione in diretta Guardare la partita tra Siviglia e Manchester United Guarda la partita tra… - mbaryat_kas : Guarda ora la trasmissione in diretta Guardare la partita tra Siviglia e Manchester United Guarda la partita tra… -