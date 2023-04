Siviglia-Manchester United, che errore di Maguire: palla persa in area e gol dell’1-0 (VIDEO) (Di giovedì 20 aprile 2023) Il VIDEO dell’errore di Maguire in Siviglia-Manchester United, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Il difensore inglese si rende suo malgrado protagonista in occasione del gol di En-Nesyri, che porta in vantaggio il Siviglia dopo appena otto minuti. Maguire scambia il pallone con de Gea, ma una volta pressato perde la sfera malamente in area spianando la strada a En-Nesyri che ringrazia e non perdona. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Ildell’diin, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Il difensore inglese si rende suo malgrado protagonista in occasione del gol di En-Nesyri, che porta in vantaggio ildopo appena otto minuti.scambia il pallone con de Gea, ma una volta pressato perde la sfera malamente inspianando la strada a En-Nesyri che ringrazia e non perdona. ILSportFace.

