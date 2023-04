Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RegoliClaudia : RT @Sisma2016: CAS 2022, riaperti i termini fino all'8 maggio. Informati qui ?? - umbriajournal_ : #Sisma 2016, riaperti i termini del Cas, è risposta a necessità cittadini - StefaniaMarcone : RT @LegacoopPeS: ??Il Coordinamento Italia Mediana di #LPS ha incontrato il Commissario Straordinario Ricostruzione post Sisma 2016 @guidoca… - akhetaton11 : RT @formichenews: Monitoraggio dell’emergenza idrica nelle zone del sisma. Il progetto finanziato dal #Pnrr spiegato da Guido Castelli (@g… - picenooggi : Sisma 2016, Castelli: “Riaperti i termini del Cas, è risposta a necessità cittadini” -

Lo dichiara il Commissario alla Riparazione e RicostruzioneGuido Castelli. La decisione di riaprire i termini era stata anticipata dalla Cabina di coordinamentodello scorso 22 ......Albenga Attualità La Diocesi di Albenga - Imperia esprime cordoglio ai terremotati Posted on 25 AgostoAuthor Redazione Comunicato della Diocesi di Albenga - Imperia in merito al terribile...E per ildel, in molti ricordano tutto il materiale che Mauro fece uscire dal suo negozio di antinfortunistica di via Matteotti, perché fosse di aiuto alle persone delle zone colpite. '...

Castelli: “Riaperti i termini del Cas, è risposta a necessità cittadini” - Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

ASCOLI - Il mese di maggio porterà nel Piceno e nei territori colpiti dal sisma del 2016 il bonus energia della Regione Marche - con contributi per micro, piccole, medie imprese e partite ...Sulla piattaforma di Invitalia è possibile presentare la dichiarazione fino all’8 maggio "Dal 17 aprile sono riaperti, per 20 giorni, i termini per i cittadini che avevano diritto al Cas o alla Saema ...