Sir | ‘artrite reumatoide costa 3 mld l’anno | investire in diagnosi precoce’

(Di giovedì 20 aprile 2023) (Adnkronos) – In Italia l'artrite reumatoide costa ogni anno alla collettività oltre 3 miliardi di euro, tra spese dirette e indirette. Si tratta di una delle più temute e dolorose malattie reumatologiche, con remissione possibile in circa il 50% dei casi. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale però contare sulla diagnosi precoce e su un intervento terapeutico rapido. Purtroppo, sia per l'artrite che per altre patologie gravi, questo non sempre avviene. Infatti, solo il 18% dei pazienti ha potuto dare un nome alla sua malattia entro i primi tre mesi dalla manifestazione dei sintomi. È quanto sostiene la Società italiana di reumatologia (Sir), riunita in una conferenza stampa oggi a Roma per parlare di individuazione delle patologie e aderenza alle cure. "Le diagnosi tardive riguardano addirittura 1 milione ...

