Siparietto Spalletti-Allegri, da Torino: “Ricordate? Il karma non sbaglia mai. Tutta Italia gode” (Di giovedì 20 aprile 2023) La cocente eliminazione del Napoli dalla Champions ha fatto ‘godere’ un po’ Tutta Italia che ora ricorda il Siparietto tra Spalletti e Allegri andato in scena nella sfida d’andata tra Napoli e Juventus. Il prossimo 23 aprile andrà in scena la tanto attesa sfida di ritorno tra Juventus e Napoli, una vera e propria ‘rivincita’ per gli juventini dopo la batosta presa nella gara d’andata al Maradona in cui la compagine di Luciano Spalletti s’impose con un roboante 5-1. Il match si sblocca al 14° minuto con la rete di Osimhen, seguita dal raddoppio di Kvaratskhelia al 39°. Di Maria dimezza lo svantaggio per la Juventus al 42°, ma nella ripresa il Napoli dilaga con la rete di Rrahmani, il secondo gol di Osimhen e la firma di Elmas per il definitivo 5-1. Napoli eliminato ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) La cocente eliminazione del Napoli dalla Champions ha fatto ‘re’ un po’che ora ricorda iltraandato in scena nella sfida d’andata tra Napoli e Juventus. Il prossimo 23 aprile andrà in scena la tanto attesa sfida di ritorno tra Juventus e Napoli, una vera e propria ‘rivincita’ per gli juventini dopo la batosta presa nella gara d’andata al Maradona in cui la compagine di Lucianos’impose con un roboante 5-1. Il match si sblocca al 14° minuto con la rete di Osimhen, seguita dal raddoppio di Kvaratskhelia al 39°. Di Maria dimezza lo svantaggio per la Juventus al 42°, ma nella ripresa il Napoli dilaga con la rete di Rrahmani, il secondo gol di Osimhen e la firma di Elmas per il definitivo 5-1. Napoli eliminato ...

