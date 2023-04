Sinner-Nishioka oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

(Di giovedì 20 aprile 2023) Janniksfiderà Yoshihitonel terzo turno dell’ATP 500 di, in programma dal 17 al 23 aprile. Il numero uno d’Italia ha esordito con una buona e netta vittoria ai danni di Schwartzman in terra catalana, e ora parte con tutti i favori del pronostico anche contro il nipponico n°35 del ranking mondiale.è tornato alla vittoria contro Goffin dopo aver ottenuto quattro sconfitte consecutive, in quella che è stata anche la prima partita giocata in questa stagione sulla terra rossa. Si conosce invece bene l’ottimo periodo di forma dell’altoatesino, che vuole continuare a macinare vittorie e punti, sperando di arrivare fino in fondo e alzare il suo secondo trofeo di vincitore in questo. Si tratterà del primo scontro diretto tra i due, che mai si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SINNER ?? Esordio positivo per Jannik Sinner nel torneo di Barcellona, agli ottavi l'azzurro sfiderà il giapponese N… - TuttocalcioS : 4 italiani in campo oggi nei tornei ATP! #ATPBarcelona Nishioka ????-#Sinner ???? ore 11 ?? Norrie ????-#Musetti ???? 3° ma… - Fprime86 : RT @antogar78: Jannik #Sinner domina un set, si complica un po’ il secondo ma poi batte #Schwartzman all’esordio a #BarcelonaOpen. Un brivi… - infoitsport : ATP Barcellona: dove vedere Sinner-Nishioka in TV e in streaming - tuttopuntotv : ATP Barcellona: dove vedere Sinner-Nishioka in TV e in streaming @atptour #ThisIsTennis -

forse ha faticato più di quanto sarebbe stato lecito pensare contro l'amico argentino Diego ... Domani affronterà il giapponese, numero 35 del ranking mondiale, non un peso massimo ma ...... dove invece troverà il giapponese. Un percorso che serve all'azzurro soprattutto per ... Coi 45 punti del debutto vincente in quel di Barcellona,si porta a quota 2140 , a - 380 dal ...Le quote diOvviamente, quote sbilanciatissime per tutti i principali siti scommesse .è nettamente favorito: la quota per il successo di Jannik è di 1.06 per PlanetWin, 1.

Sinner-Nishioka pronostico, Atp Barcellona: Jannik handicap -6,5 a 1.72 La Gazzetta dello Sport

Il live e la diretta testuale di Sinner-Nishioka, incontro valevole per il terzo turno dell'ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Nishioka, incontro degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona 20 ...