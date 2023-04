Sinner-Musetti in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Atp Barcellona 2023 (Di giovedì 20 aprile 2023) Jannik Sinner sfiderà Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Il numero uno d’Italia è riuscito in tre set a superare anche l’ostacolo Nishioka dopo una partita complessa e in cui non è apparso nelle migliori condizioni dal punto di vista fisico. Probabilmente anche la stanchezza inizia a farsi sentire in queste settimane in cui è arrivato in fondo in tutti i tornei giocati. Vedremo l’altoatesino in che condizioni si presenterà contro un Musetti in cerca di rivincita dopo la netta sconfitta subita sette giorni fa nel Principato. In quell’occasione fu il toscano a pagare un po’ sia a livello fisico che mentale dopo il successo su Djokovic. Ciò che è importante è che questi derby stiano diventando una bella abitudine e ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) Janniksfiderà Lorenzoneidi finale dell’ATP 500 di, in programma dal 17 al 23 aprile. Il numero uno d’Italia è riuscito in tre set a superare anche l’ostacolo Nishioka dopo una partita complessa e in cui non è apparso nelle migliori condizioni dal punto di vista fisico. Probabilmente anche la stanchezza inizia a farsi sentire in queste settimane in cui è arrivato in fondo in tutti i tornei giocati. Vedremo l’altoatesino in che condizioni si presenterà contro unin cerca di rivincita dopo la netta sconfitta subita sette giorni fa nel Principato. In quell’occasione fu il toscano a pagare un po’ sia a livello fisico che mentale dopo il successo su Djokovic. Ciò che è importante è che questi derby stiano diventando una bella abitudine e ...

