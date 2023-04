Sinner e Musetti avanti tutta a Barcellona: vincere per ritrovarsi ai quarti (Di giovedì 20 aprile 2023) A distanza di una settimana ci potrebbe essere la rivincita tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. I due si sono incontrati lo scorso venerdì in quel di Montecarlo, con l’altoatesino che ha lasciato soltanto quattro giochi al connazionale. Ebbene, vincendo il loro incontro di ottavi di finale all’ATP 500 di Barcellona 2023, i due si ritroverebbero di nuovo faccia a faccia, ancora una volta ai quarti di finale. Entrambi, beneficiari di un bye al primo turno in qualità di teste di serie, hanno esordito in Catalogna in maniera abbastanza agevole. Sinner per la seconda settimana di fila ha fatto fuori l’argentino Diego Schwartzman. Il secondo set, tuttavia, ha destato qualche preoccupazione, con l’azzurro che in ben tre occasioni si è fatto strappare il servizio. Nel corso del nono game, ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 aprile 2023) A distanza di una settimana ci potrebbe essere la rivincita tra Jannike Lorenzo. I due si sono incontrati lo scorso venerdì in quel di Montecarlo, con l’altoatesino che ha lasciato soltanto quattro giochi al connazionale. Ebbene, vincendo il loro incontro di ottavi di finale all’ATP 500 di2023, i due si ritroverebbero di nuovo faccia a faccia, ancora una volta aidi finale. Entrambi, beneficiari di un bye al primo turno in qualità di teste di serie, hanno esordito in Catalogna in maniera abbastanza agevole.per la seconda settimana di fila ha fatto fuori l’argentino Diego Schwartzman. Il secondo set,via, ha destato qualche preoccupazione, con l’azzurro che in ben tre occasioni si è fatto strappare il servizio. Nel corso del nono game, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : +++Jannik #Sinner batte #Musetti 62 62 e diventa il più giovane giocatore nell'era Open a raggiungere le semifinali… - angelomangiante : +++Splendida impresa!!!! #Musetti batte 7-5 al terzo set il n.1 al mondo #Djokovic ???????? Il diamante torna a brillar… - Eurosport_IT : JANNIK SINNER IN SEMIFINALEEEEEEE! ???? Non c'è storia nel derby italiano a Monte-Carlo: Lorenzo Musetti si arrende… - sportface2016 : #Sinner e #Musetti, avanti tutta a Barcellona: vincere per ritrovarsi ai quarti - TuttocalcioS : 4 italiani in campo oggi nei tornei ATP! #ATPBarcelona Nishioka ????-#Sinner ???? ore 11 ?? Norrie ????-#Musetti ???? 3° ma… -