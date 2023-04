Sindaco | sono indagata per corruzione E Gualtieri rinnova la fiducia all' assessore Lucarelli

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 aprile 2023) "Caro, mi spiace, maper". Secondo quanto risulta al Foglio, nei giorni scorsi Monicaal Commercio e alla Sicurezza del Comune di Roma, ha informato il primo cittadino della Capitale, Roberto(Pd) di aver ricevuto un avviso di garanzia per un'indagine della Procura sui Tredicine pere turbativa d'asta, famiglia che da decenni detiene il business dei camion bar e dei banchi del centro storico della Capitale. Ildem non è intenzionato a intervenire: aspetterà l'esito dell'inchiesta e intanto l'rimarrà al suo posto in giunta. In Comune puntano sull'archiviazione. Spiegano infatti fonti del Campidoglio al Foglio: "Abbiamo ...