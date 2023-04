Sindaco di Kiev, 'Mosca non ha rinunciato alla capitale' (Di giovedì 20 aprile 2023) I russi non hanno cambiato idea sulla cattura di Kiev, e la capitale ucraina è pronta a difendersi molto meglio rispetto a un anno fa: lo ha detto il Sindaco della città, Vitalii Klitschko, in un'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 aprile 2023) I russi non hanno cambiato idea sulla cattura di, e laucraina è pronta a difendersi molto meglio rispetto a un anno fa: lo ha detto ildella città, Vitalii Klitschko, in un'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Sindaco di Kiev, 'Mosca non ha rinunciato alla capitale': 'Siamo pronti a difenderci molto meglio rispetto a un ann… - franco56it : Kiva: le prostitute per la famiglia Biden sono sempre state fornite da un magnaccia pugile, sindaco part-time di Ki… - Miky77Coni : @ggabrielenin @TramontiGiorgio @unuomochefuma @HerrGlanz Si certo. Tu che definisci Kiev un regime invece sei molto… - paoloangeloRF : Emozionante e toccante presentazione del libro Kiev di @nelloscavo che ha dialogato in modo sapiente e brillante co… - bitoraf : RT @LaNotiziaTweet: 'Basta armi a Kiev. Così la guerra non si fermerà mai'. L’ex ministro e sindaco di Roma, Alemanno: 'È ora che il govern… -