Simone Coccia Colaiuta | “Stefania Pezzopane? Soffro pure io! Tornerò a fare lo spogliarellista”

si sono lasciati dopo nove anni d'amore. L'ex senatrice del Pd ed ex presidente

CosìColaiuta. Dall'annuncio della fine della relazione è stata solo Stefania Pezzopane a parlare dell'addio, prima sui quotidiani poi in televisione a Domenica In da Mara Venier. L'ex ...Il 39enne aquilanoColaiuta , è protagonista di una lunga intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera, dove ha raccontato della storia d'amore, giunta al capolinea dopo 9 anni, ...L'ex gieffino racconta della fine della sua relazione con la politica Stefania Pezzopane e guarda al futuro La fine della storia traColaiuta e Stefania Pezzopane fa ancora discutere. Dopo il racconto fatto a 'Domenica In' dalla Pezzopane, è il momento didi raccontare la sua versione. 'Abbiamo deciso ...

Dopo i nove anni insieme (e le lotte contro chi li criticava per la differenza di età) si sono detti addio. Ma, nonostante la tristezza, lui ha soltanto parole d'amore per l'ex senatrice ...L’AQUILA – “Con Stefania sono stati 9 anni bellissimi di fidanzamento, molto importanti per entrambi. Ci siamo lasciati da poco. Può accadere che lei incontri un altro uomo o io un’altra donna o che t ...