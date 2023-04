Simone Coccia Colaiuta | “Stefania Pezzopane? Soffro pure io! Tornerò a fare lo spogliarellista”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 20 aprile 2023)si sono lasciati dopo nove anni d’amore. L’ex senatrice del Pd ed ex presidente della Provincia de L’Aquila ha raccontato in lacrime a “Domenica In” la fine di una storia che non esita a definire “eccezionalmente bella”. Ma allora perché è finita? “Nell’ultima fase avevamo meno interessi comuni – ha svelatoa Mara Venier – pur volendoci molto bene e avendo un grande rispetto l’uno per l’altra. Siccome l’amore va protetto, abbiamo convenuto che non lo stavamo più proteggendo. Piano piano, con molto dolore e molta tristezza, abbiamo deciso che dovevamo lasciarci con amore. Certamente, però, questa cattiveria ci ha costretto a doverci difendere. Abbiamo vissuto la nostra storia con orgoglio, con ...