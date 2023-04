Simone Coccia Colaiuta, l’ex di Pezzopane: “Tutti a dire “povera Stefania”, ma soffro anche io. Torno agli spogliarelli, è finita per colpa del lavoro” (Di giovedì 20 aprile 2023) “Erano settimane che ci si vedeva una volta, forse due, la sera per mezz’ora: non era sufficiente per tenere in vita un rapporto di coppia“. C0sì dice Simone Coccia Colaiuta in un’intervista al Corriere della Sera in cui tira le fila della fine della storia d’amore con Stefania Pezzopane, ex deputata e senatrice del Pd e presidente della Provincia dell’Aquila quando ci fu il sisma del 2009. E’ stata proprio lei a dare la notizia della rottura nell’ultima puntata di Domenica In, confidando commossa a Mara Venier che la loro “storia eccezionalmente bella” era giunta al capolinea. All’indomani, è arrivato lo sfogo di lui su Facebook: “Tutti che si preoccupano della sofferenza e della dolcezza di Stefania, come se io avessi un cuore di pietra e i sentimenti congelati. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) “Erano settimane che ci si vedeva una volta, forse due, la sera per mezz’ora: non era sufficiente per tenere in vita un rapporto di coppia“. C0sì dicein un’intervista al Corriere della Sera in cui tira le fila della fine della storia d’amore con, ex deputata e senatrice del Pd e presidente della Provincia dell’Aquila quando ci fu il sisma del 2009. E’ stata proprio lei a dare la notizia della rottura nell’ultima puntata di Domenica In, confidando commossa a Mara Venier che la loro “storia eccezionalmente bella” era giunta al capolinea. All’indomani, è arrivato lo sfogo di lui su Facebook: “che si preoccupano della sofferenza e della dolcezza di, come se io avessi un cuore di pietra e i sentimenti congelati. Ma ...

