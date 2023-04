“Signorini lo ha detto a Maria”. Armando Incarnato, salta fuori la verità. È successo dopo le accuse (Di giovedì 20 aprile 2023) Nuovi risvolti su Armando Incarnato a Uomini e Donne. Nei giorni scorsi si è parlato del fatto che il cavaliere napoletano avesse un manager e, addirittura, si fosse proposto per partecipare all’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip, la settima. accuse arrivate nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi e in cui il cavaliere napoletano è uno dei protagonisti più noti. “Non sei umile, hai settemila manager ed è tutto una continua pubblicità. Lo sai perché stai ancora qui a scaldare la sedia? Perché questa estate, non mi ricordo se a giugno o a luglio, hai tentato di fare il provino per il Grande Fratello Vip ma ti hanno detto ‘mai, a te non ti prenderanno mai’. L’hai fatto e ci metto la firma. Hai fatto pure il provino per L’Isola dei Famosi”, la pesante accusa ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 aprile 2023) Nuovi risvolti sua Uomini e Donne. Nei giorni scorsi si è parlato del fatto che il cavaliere napoletano avesse un manager e, addirittura, si fosse proposto per partecipare all’edizione appena conclusa del Grande Fratello Vip, la settima.arrivate nello studio del dating show condotto daDe Filippi e in cui il cavaliere napoletano è uno dei protagonisti più noti. “Non sei umile, hai settemila manager ed è tutto una continua pubblicità. Lo sai perché stai ancora qui a scaldare la sedia? Perché questa estate, non mi ricordo se a giugno o a luglio, hai tentato di fare il provino per il Grande Fratello Vip ma ti hanno‘mai, a te non ti prenderanno mai’. L’hai fatto e ci metto la firma. Hai fatto pure il provino per L’Isola dei Famosi”, la pesante accusa ad ...

