Siamo stati nel magazzino hi-tech di Amazon dove i robot rendono meno stancante e più sicuro il lavoro dell'uomo (Di giovedì 20 aprile 2023) Lungo la A4, vicino all'uscita di Novara, sorge uno dei tre centri di distribuzione di Amazon piemontesi. Un enorme magazzino di quattro piani dove l'uomo lavora insieme alle macchine per essere più efficiente e stancarsi meno. Siamo andati a visitarlo. ... Leggi su dday (Di giovedì 20 aprile 2023) Lungo la A4, vicino all'uscita di Novara, sorge uno dei tre centri di distribuzione dipiemontesi. Un enormedi quattro pianil'lavora insieme alle macchine per essere più efficiente e stancarsiandati a visitarlo. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : Ma scusa di cosa? Quando avvertivamo di ciò che sarebbe successo siamo stati subissati di insulti e prese in giro.… - marifcinter : #Inzaghi: 'C'è grande felicità, serata importante per tutta l'Inter. Abbiamo meritato nel doppio confronto contro u… - meb : Facciamo chiarezza: noi siamo stati disponibilissimi a sciogliere @ItaliaViva, indicando proprio una data precisa,… - Maurizio62 : @tuttonapoli Volere essere sempre e a tutti costi più realisti del re, poi rischi di scrivere e dire scemenze. Il N… - nicolettcariolo : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'C'è grande felicità, serata importante per tutta l'Inter. Abbiamo meritato nel doppio confronto contro una squa… -