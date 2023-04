"Siamo in una situazione...": Inter, le pesantissime parole di Beppe Marotta (Di giovedì 20 aprile 2023) E semifinale di Champions League fu: l'Inter di Simone Inzaghi raggiunge un traguardo importantissimo. Ora, dopo essersi sbarazzati del Benfica, ecco stagliarsi sullo sfondo il derby contro il Milan, un appuntamento assolutamente epico. Ammettiamolo, nessuno si aspettava Inter e Milan in semifinale di Champions League, men che meno l'una contro l'altra. Ma tant'è, le due squadre procedono a spron battuto in Europa mentre in campionato continuano a faticare, tanto che arrivare tra le prime quattro - e dunque ottenere la qualificazione alla Champions nel caso in cui non vincessero la coppa - non appare un obiettivo scontato. Affatto. E dopo il Benfica, il Corriere dello Sport punta i riflettori sull'Inter. E si legge: "In viale Liberazione", la sede dei nerazzurri, "la speranza è che la scossa provocata dall'aver raggiunto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) E semifinale di Champions League fu: l'di Simone Inzaghi raggiunge un traguardo importantissimo. Ora, dopo essersi sbarazzati del Benfica, ecco stagliarsi sullo sfondo il derby contro il Milan, un appuntamento assolutamente epico. Ammettiamolo, nessuno si aspettavae Milan in semifinale di Champions League, men che meno l'una contro l'altra. Ma tant'è, le due squadre procedono a spron battuto in Europa mentre in campionato continuano a faticare, tanto che arrivare tra le prime quattro - e dunque ottenere la qualificazione alla Champions nel caso in cui non vincessero la coppa - non appare un obiettivo scontato. Affatto. E dopo il Benfica, il Corriere dello Sport punta i riflettori sull'. E si legge: "In viale Liberazione", la sede dei nerazzurri, "la speranza è che la scossa provocata dall'aver raggiunto la ...

