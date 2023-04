“Siamo alle comiche”. Il governatore rosso loda Salvini e imbarazza il Pd (Di giovedì 20 aprile 2023) Un tabù che brucia politicamente chi prova a superarlo. Una regola non scritta, che denota come, all'interno della sinistra nostrana, l'avversario assomigli più ad un nemico da abbattere, piuttosto che ad un parigrado col quale confrontarsi. Anche aspramente. Dopo Enrico Letta e Stefano Bonaccini, ieri è stata la volta di Eugenio Giani. Il governatore toscano ha elogiato, con parole di stima ed ammirazione, il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. La scorsa settimana, durante il tour elettorale a Pisa (città che andrà al voto nelle prossime settimane per rinnovare sindaco e consiglio comunale), il numero uno del Carroccio è stato invitato all'Unione degli Industriali. Tema del convegno: il necessario miglioramento di strade, ferrovie e aeroporti, passaggio indispensabile per l'intero sistema economico. Insieme a numerosi imprenditori ... Leggi su iltempo (Di giovedì 20 aprile 2023) Un tabù che brucia politicamente chi prova a superarlo. Una regola non scritta, che denota come, all'interno della sinistra nostrana, l'avversario assomigli più ad un nemico da abbattere, piuttosto che ad un parigrado col quale confrontarsi. Anche aspramente. Dopo Enrico Letta e Stefano Bonaccini, ieri è stata la volta di Eugenio Giani. Iltoscano ha elogiato, con parole di stima ed ammirazione, il Ministro delle Infrastrutture, Matteo. La scorsa settimana, durante il tour elettorale a Pisa (città che andrà al voto nelle prossime settimane per rinnovare sindaco e consiglio comunale), il numero uno del Carroccio è stato invitato all'Unione degli Industriali. Tema del convegno: il necessario miglioramento di strade, ferrovie e aeroporti, passaggio indispensabile per l'intero sistema economico. Insieme a numerosi imprenditori ...

