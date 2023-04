Si riduce la protezione speciale per i migranti, ma resta il riferimento ai trattati internazionali (Di giovedì 20 aprile 2023) È atteso oggi al Senato il voto finale sul decreto Cutro. Dopo le tensioni nella maggioranza, l’emendamento sulla stretta alla protezione speciale per i rifugiati è stato approvato a Palazzo Madama con una nuova modifica al testo. Reintrodotto, anche con l’intervento di Palazzo Chigi, il riferimento al rispetto dei trattati internazionali che la Lega aveva fatto eliminare. Un risultato raggiunto dopo una giornata di divisioni nel governo e marce indietro, a un soffio dall’incidente con il Quirinale. Il governo offre, in questo modo, quanto di più lontano dall’immagine di compattezza che aveva promesso nelle ultime ore. Salvini e la Lega si sono sempre mostrati decisi a non ritirare i loro 21 emendamenti, usati come una leva per ottenere il più possibile un avvicinamento al ritorno dei decreti Sicurezza ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 aprile 2023) È atteso oggi al Senato il voto finale sul decreto Cutro. Dopo le tensioni nella maggioranza, l’emendamento sulla stretta allaper i rifugiati è stato approvato a Palazzo Madama con una nuova modifica al testo. Reintrodotto, anche con l’intervento di Palazzo Chigi, ilal rispetto deiche la Lega aveva fatto eliminare. Un risultato raggiunto dopo una giornata di divisioni nel governo e marce indietro, a un soffio dall’incidente con il Quirinale. Il governo offre, in questo modo, quanto di più lontano dall’immagine di compattezza che aveva promesso nelle ultime ore. Salvini e la Lega si sono sempre mostrati decisi a non ritirare i loro 21 emendamenti, usati come una leva per ottenere il più possibile un avvicinamento al ritorno dei decreti Sicurezza ...

