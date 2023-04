"Sì, lo faccio per vivere": il pupillo della De Filippi ora si confessa dalla Bortone (Di giovedì 20 aprile 2023) Dennis Fantina si racconta a Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone, il vincitore della prima edizione di Amici, non usa giri di parole e racconta come la sua carriera non sia mai decollata. Quando vinse il talent show di Canale 5 si chiamava ancora Saranno Famosi ma al timone c'era comunque Maria De Filippi. La stella di Fantina non si è mai accesa. Subito dopo la vittoria è di fatto sparito nel nulla. Ha fatto diversi lavori tra cui anche quello del corriere. Poi il ritorno in tv qualche anno fa con Tale e Quale show, un altro passaggio da meteora. Dopo l'esperienza nel programma di Carlo Conti non si sono aperte nuove opportunità professionali e dunque per Fantina le porte dello spettacolo sono rimaste chiuse. Ma con grande umiltà ha accettato la proposta di un amico e ha deciso di lavorare in un bar. Si dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Dennis Fantina si racconta a Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena, il vincitoreprima edizione di Amici, non usa giri di parole e racconta come la sua carriera non sia mai decollata. Quando vinse il talent show di Canale 5 si chiamava ancora Saranno Famosi ma al timone c'era comunque Maria De. La stella di Fantina non si è mai accesa. Subito dopo la vittoria è di fatto sparito nel nulla. Ha fatto diversi lavori tra cui anche quello del corriere. Poi il ritorno in tv qualche anno fa con Tale e Quale show, un altro passaggio da meteora. Dopo l'esperienza nel programma di Carlo Conti non si sono aperte nuove opportunità professionali e dunque per Fantina le porte dello spettacolo sono rimaste chiuse. Ma con grande umiltà ha accettato la proposta di un amico e ha deciso di lavorare in un bar. Si dice ...

