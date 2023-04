Si apre con un concerto diretto da Gatti l’85° Festival del Maggio Musicale Fiorentino (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 23 aprile, in collaborazione con ANBIMA, a partire dalle ore 17 sul piazzale del Teatro del Maggio, quattro bande e vale a dire la Filarmonica Santo Stefano di Magra ( La Spezia), la Filarmonica Giuseppe Verdi di Lucciana (Cantagallo), La Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa ( Firenze), La Filarmonica di Firenze Gioachino Rossini ( Firenze) con il Gruppo di Musici del Calcio storico di Firenze, accompagnati dal Gonfalone del Calcio Storico, festeggeranno l’inaugurazione del Festival, nel giardino del Maggio. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 aprile 2023) Il 23 aprile, in collaborazione con ANBIMA, a partire dalle ore 17 sul piazzale del Teatro del, quattro bande e vale a dire la Filarmonica Santo Stefano di Magra ( La Spezia), la Filarmonica Giuseppe Verdi di Lucciana (Cantagallo), La Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa ( Firenze), La Filarmonica di Firenze Gioachino Rossini ( Firenze) con il Gruppo di Musici del Calcio storico di Firenze, accompagnati dal Gonfalone del Calcio Storico, festeggeranno l’inaugurazione del, nel giardino del

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : “Tre piani, tre famiglie e la trama del quotidiano che logora la vita, disfa i legami, apre le ferite, consuma il d… - borghi_claudio : Persino 'la Nazione' stupita che dopo secoli di parole si stia facendo qualcosa a #Siena - JGiusi : #ScrivoArte La Galleria d'arte a Roma Tornabuoni Art apre con 30 opere di Lucio Fontana 'Dai tagli in poi, l’ar… - lostjnpieces : guardazione di elodia a rds apre con purple in the sky i miei fottuti diritti - ADerespinis : RT @Zerovirgola2: Il #tg5 APRE con la “notizia” dell’indignazione per la vignetta del @fattoquotidiano VOI SIETE PAZZI ?? #Natangelo http… -