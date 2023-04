Sgarbi sulla Venere di Botticelli influencer del turismo in Italia | «L’hanno travestita da ciclista e con la minigonna | roba da Ferragni» – Le foto

(Di giovedì 20 aprile 2023) Entra a gamba tesa Vittorioscelta di usare ladicome un’per la promozione turistica dell’voluta dalla ministra alDaniela Santanché. La campagna lanciata assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello dello Sport Andrea Abodi, oltre che all’ad dell’Eni Ivana Jelinic, rilancia il sito.it e vede laraffigurata come una ragazza in viaggio tra un assaggio di pizza in riva al lago e una visita al Colosseo in pantaloncini. Un look che al sottosegretario alla Cultura non è per niente piaciuto: «Nel momento in cui parliamo tre ministri presentano ladivestita da, con la scritta Open ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaraTonelli : RT @DomenicoF19: @sruotolo1 Io più che un razzista vedo il tweet di un rinomato coglione che, almeno quando è in TV, non oso leggerlo, gio… - carlogubi : 'La mia terra la difendo', il fumetto sulla Sicilia pulita che ha sfidato 'il pregiudicato Sgarbi', il malaffare e… - DomenicoF19 : @sruotolo1 Io più che un razzista vedo il tweet di un rinomato coglione che, almeno quando è in TV, non oso legger… - FrancescaSan74 : @MagGiulio @Cartabiancarai3 Per niente. Hanno posizioni decisamente diverse sulla questione climatica. Nonostante q… - 8foctdr67 : @yukychankouran @lana17500 Assolutamente in disaccordo con quanto afferma Sgarbi sulla religione ma che Parenzo sia… -

Entra a gamba tesa Vittorioscelta di usare la Venere di Botticelli come un'influencer per la promozione turistica dell'Italia voluta dalla ministra al Turismo Daniela Santanché . La campagna lanciata assieme al ...Di antica fondazione, la romana Firmum s orse in posizione difensivacima del colle Sàbulo; subì nel corso dei secoli la dominazione longobarda, fino a diventare ... a cura di Vittorio. ...Per anni i teologi e i catechisti hanno discussoconclusione, finalmente mutandola, nella ambiguità che legittimerebbe un'azione disciplinare: "Non indurci in tentazione". E quale subdolo padre ...

Sgarbi sulla Venere di Botticelli influencer del turismo in Italia: «L ... Open

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A dare qualche anticipazione sulla natura del nuovo bando è il sottosegretario del MiC Vittorio Sgarbi: non sono previsti terzi mandati e restrizioni per gli stranieri ...