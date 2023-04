Sfida totale della Cina agli Usa: la proposta indecente che scuote il mondo (Di giovedì 20 aprile 2023) Ben prima dell'aggressione russa all'Ucraina (24 febbraio 2022), Papa Francesco aveva introdotto il concetto profeticamente geopolitico di «guerra mondiale a pezzi». Era il 2015. Be', questi pezzi si stanno congiungendo tra loro. A cucirli tra loro sta provvedendo la Cina. Il fronte della guerra attraversa qualsiasi frontiera grazie alla successione di eventi militari e diplomatici messi in moto a velocità crescente. Xi Jinping ha capito prima degli altri che inevitabilmente l'intero pianeta sarebbe stato progressivamente coinvolto nei movimenti bellici. Per la logica intrinseca di una guerra mondiale tutto ne diventa parte, non esiste la possibilità per alcuna nazione di guardare la corrida dagli spalti, sangue e arena sono e saranno sempre di più il destino di ciascun popolo e Paese. La concentrazione estrema di Usa e Unione Europea ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 aprile 2023) Ben prima dell'aggressione russa all'Ucraina (24 febbraio 2022), Papa Francesco aveva introdotto il concetto profeticamente geopolitico di «guerra mondiale a pezzi». Era il 2015. Be', questi pezzi si stanno congiungendo tra loro. A cucirli tra loro sta provvedendo la. Il fronteguerra attraversa qualsiasi frontiera grazie alla successione di eventi militari e diplomatici messi in moto a velocità crescente. Xi Jinping ha capito prima degli altri che inevitabilmente l'intero pianeta sarebbe stato progressivamente coinvolto nei movimenti bellici. Per la logica intrinseca di una guerra mondiale tutto ne diventa parte, non esiste la possibilità per alcuna nazione di guardare la corrida dspalti, sangue e arena sono e saranno sempre di più il destino di ciascun popolo e Paese. La concentrazione estrema di Usa e Unione Europea ...

