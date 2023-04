Sex roulette | sesso senza precauzioni | perde chi resta incinta La Procura indaga

(Di giovedì 20 aprile 2023) Ladella Repubblica di Brescia stando su una nuova possibile sfida social: la cosiddetta "sex". Consisterebbe, secondo quanto si apprende, nell'avere rapporti sessuali, anche di gruppo e con sconosciuti,protezioni:chi rimane. I primi due casi acclarati di questo pericolosissimo gioco sono in Lombardia, segnalati proprio nei giorni in cui ladi Brescia ha annunciato – a margine di una conferenza sul cyberbullismo – di aver aperto un'indagine dedicata. «Ci sono arrivate due segnalazioni la scorsa settimana: in un caso una ragazzina è rimastaa seguito di questa challenge. Nell’altro, per fortuna, si è trattato di una falsa gravidanza», conferma Ivano Zoppi della Fondazione Carolina, onlus ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolaPalumbo00 : RT @fanpage: Si chiamerebbe “sex roulette”: chi resta incinta dopo un rapporto di gruppo con sconosciuti, senza protezioni, perde. Gli ulti… - GcomeGloriaa : RT @fanpage: Si chiamerebbe “sex roulette”: chi resta incinta dopo un rapporto di gruppo con sconosciuti, senza protezioni, perde. Gli ulti… - crispadafora : RT @fanpage: Si chiamerebbe “sex roulette”: chi resta incinta dopo un rapporto di gruppo con sconosciuti, senza protezioni, perde. Gli ulti… - EItonMcCartney : RT @fanpage: Si chiamerebbe “sex roulette”: chi resta incinta dopo un rapporto di gruppo con sconosciuti, senza protezioni, perde. Gli ulti… - ioseph1961 : RT @fanpage: Si chiamerebbe “sex roulette”: chi resta incinta dopo un rapporto di gruppo con sconosciuti, senza protezioni, perde. Gli ulti… -

Challenge pericolose: dopo la, il consulente forense Cesare Marini illustra a True - News.it tutte le nuove sfide pericolose L'articolo "Ustioni, coma etilico e soffocamenti": anche in Italia la follia delle challenge ...Roma, 19 apr -richiama alla celebre e pericolosissima 'russa' eseguita con la pistola. In effetti il rischio, sebbene diverso, è notevole. Sia in termini sanitari che di altro tipo. Oltre che ...Il fenomeno della "del sesso" è (proprio il caso di dirlo), embrionale, ma già tuona come l'ennesimo attacco alla vita, come l'ennesimo affronto alla maternità. Agghiacciante ...

Sex roulette, l'ultima folle sfida sui social: festini a base di sesso non protetto. Perde chi resta incinta IL GIORNO

Si chiamerebbe “sex roulette” l'ultimo folle gioco dei giovani lanciato sui social: chi resta incinta dopo un rapporto di gruppo con sconosciuti, senza protezioni, perde. Gli ultimi due casi sono in L ...Si chiamerebbe “sex roulette”: chi resta incinta dopo un rapporto di gruppo con sconosciuti, senza protezioni, perde ...