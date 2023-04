Settimana corta al lavoro | sta meglio il dipendente | e l' azienda non ci perde

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 aprile 2023) Concentrare lalavorativa in quattro giorni e andare in vacanza per i tre giorni successivi migliora la produttività nele dà benefici alla salute e alla qualità del sonno. Questa verità, ovvia all’apparenza, ma di fatto mai messa in pratica o sancita dalla legislazione, gode adesso di ampio sostegno scientifico grazie a una nuova ricerca su International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Medici ricercatori dell’University of South Australia hanno effettuato il più lungo e accurato studio dei riflessi sule sulla salute del prendersi una vacanza di tre giorni durante l’attività lavorativa. Finora, non esistevano simili ricerche sui cambiamenti prodotti da periodi di vacanza. I ricercatori australiani si sono soffermati su vari aspetti, in particolare hanno esaminato la quantità di movimento ...