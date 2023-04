Servizio civile, approvato l’accordo di collaborazione con Anci Campania (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato l’accordo di collaborazione in materia di Servizio civile con Anci Campania. “E’ uno schema sperimentato e collaudato – spiega l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola – poiché consente al Comune di utilizzare, con costi modici, risorse umane impegnandole su progetti specifici: per il 2023 ventiquattro ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi con il mondo del lavoro. Impegniamo questi giovani su progetti specifici come Campania Sicura, Comunità Solidale, Biblioteca per tutti. Il provvedimento approvato quest’oggi mette le basi per ripetere lo stesso modulo, efficace, anche per l’annualità 2024?, conclude Coppola. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, hadiin materia dicon. “E’ uno schema sperimentato e collaudato – spiega l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola – poiché consente al Comune di utilizzare, con costi modici, risorse umane impegnandole su progetti specifici: per il 2023 ventiquattro ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi con il mondo del lavoro. Impegniamo questi giovani su progetti specifici comeSicura, Comunità Solidale, Biblioteca per tutti. Il provvedimentoquest’oggi mette le basi per ripetere lo stesso modulo, efficace, anche per l’annualità 2024?, conclude Coppola. L'articolo ...

