Servizi online Agenzia Entrate: come delegare persone di fiducia. Guida pratica (Di giovedì 20 aprile 2023) Dal 20 aprile 2023 è possibile delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la dichiarazione precompilata 2023 e altri Servizi online Agenzia Entrate. A comunicarlo l’Agenzia delle Entrate, spiegando che la novità è stata pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata – Spid, CIE o CNS – ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. Per accedere alla delega basterà collegarsi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, e selezionare l’apposito Servizio. In alternativa sarà possibile delegare la persona di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 20 aprile 2023) Dal 20 aprile 2023 è possibileun familiare o una persona dia gestire la dichiarazione precompilata 2023 e altri. A comunicarlo l’delle, spiegando che la novità è stata pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata – Spid, CIE o CNS – ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. Per accedere alla delega basterà collegarsi all’area riservata del sito dell’delle, e selezionare l’appositoo. In alternativa sarà possibilela persona di ...

