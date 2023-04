Servizi online Agenzia Entrate | come delegare persone di fiducia Guida pratica

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 20 aprile 2023) Dal 20 aprile 2023 è possibileun familiare o una persona dia gestire la dichiarazione precompilata 2023 e altri. A comunicarlo l’delle, spiegando che la novità è stata pensata per andare incontro a chi, pur avendo le credenziali per accedere all’area riservata – Spid, CIE o CNS – ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle in prima persona. Per accedere alla delega basterà collegarsi all’area riservata del sito dell’delle, e selezionare l’appositoo. In alternativa sarà possibilela persona di ...