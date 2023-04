«Servirà tempo per capire gli effetti del Regolamento UE sulla modalità stand-by», il parere di Stefano Casiraghi di Altroconsumo (Di giovedì 20 aprile 2023) Il nuovo Regolamento UE sulla modalità stand-by di dispositivi elettronici ed elettrodomestici va a “colpire” le aziende produttrici che, a partire dal 2025, dovranno uniformarsi ai nuovi standard di consumo. Ovviamente, tutto ciò avrà dei riflessi anche sui consumatori che – secondo le stime della Commissione Europea – dovrebbero vedere gli effetti di questo provvedimento sulle bollette energetiche. Perché ci sarà meno consumo di elettricità e, ovviamente, una minore produzione di CO2. Di tutto ciò abbiamo parlato con Stefano Casiraghi, ingegnere ed esperto di energia di Altroconsumo. LEGGI ANCHE > Il nuovo Regolamento UE per ridurre il consumo dei dispositivi in stand-by Nel corso degli anni, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 aprile 2023) Il nuovoUE-by di dispositivi elettronici ed elettrodomestici va a “colpire” le aziende produttrici che, a partire dal 2025, dovranno uniformarsi ai nuoviard di consumo. Ovviamente, tutto ciò avrà dei riflessi anche sui consumatori che – secondo le stime della Commissione Europea – dovrebbero vedere glidi questo provvedimento sulle bollette energetiche. Perché ci sarà meno consumo di elettricità e, ovviamente, una minore produzione di CO2. Di tutto ciò abbiamo parlato con, ingegnere ed esperto di energia di. LEGGI ANCHE > Il nuovoUE per ridurre il consumo dei dispositivi in-by Nel corso degli anni, ...

