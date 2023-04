Serie turca Kara Tahta

(Di giovedì 20 aprile 2023) La è andata in onda sul canale turco TRT1 dal 30 marzo al 31 agosto 2022. tra i protagonisti troviamo Furkan And?ç Miray Daner e Cengiz Bozkurt. Per tutte le informazioni inerente allapuoi visitare il sito di Dizilah. Ti guardare lain lingua originale con sottotitoli in italiano, ci sono diverse opzioni su Dove guardare leturche Indice Trama Trama prima puntata Trama seconda puntata Trama Durante gli anni del liceo, Atlas (interpretato da Furkan And?ç) è stato vittima di bullismo da parte dei suoi amici. A causa di questa situazione, lui e sua madre hanno lasciato la loro città natale. Dopo aver completato la sua formazione, Atlas torna nella sua ex scuola come insegnante di matematica. Ma questa coincidenza porta alla resa dei conti per Atlas e i suoi bulli, che hanno quasi causato la sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nino681239311 : RT @RobertoBaroni27: ??Arrivata la data dell'inizio delle riprese di ??Iki Yabanci, la nuova serie tv turca della bellissima ??Hande Ercel!… - SckAlice : @Axxiae Molto bella, parla delle costellazioni familiari ?? Un'altra serie turca, sulla stessa falsa riga(per me an… - Maria31256780 : RT @RobertoBaroni27: ??Arrivata la data dell'inizio delle riprese di ??Iki Yabanci, la nuova serie tv turca della bellissima ??Hande Ercel!… - velikamazgica : RT @RobertoBaroni27: ??Arrivata la data dell'inizio delle riprese di ??Iki Yabanci, la nuova serie tv turca della bellissima ??Hande Ercel!… - RobertoBaroni27 : ??Arrivata la data dell'inizio delle riprese di ??Iki Yabanci, la nuova serie tv turca della bellissima ??Hande Erce… -

Ma scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nellatvil cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova. Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 22 al 28 aprile 2023 La ...... 11 febbraio 1991) è un'attrice e modelladi origini croate da parte di madre e kosovare da parte di padre, nota per aver interpretato il ruolo di Züleyha Altun Yaman nellaTerra ...Si tratterebbe del caffè all'orientale noto anche come caffè alla. Ultimamente associamo ... È diventato famoso grazie ad alcunetv come Bitter Sweet Ingredienti d'amore e DayDreamer - Le ...

Serie tv turche, le 15 più celebri Sky Tg24

Andrea Pirlo è reduce da una stagione dai due volti in Turchia: probabile il ritorno in Serie A dalla prossima stagione, contatti avviati ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...