Serie A | Sanzione annullata | la Juventus recupera i 15 punti del Caso Plusvalas

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 20 aprile 2023) 2023-04-20 18:19:21 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: En l’anteprima del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting CP a Lisbona (1-0 all’andata), Laha ricevuto la migliore notizia possibile: la penalità di -15che ha subito il 20 gennaio è sospesa fino a quando la Corte d’appello federale non effettuerà una nuova valutazione (circa tra un mese). ‘La Vecchia Signora’, dunque, balza in classifica e passa dagli attuali 44a 59. È terzo inA 2022/23 dietro Napoli (75) e Lazio (61). Sono nelle posizioni di Champions League con un vantaggio di +8 sull’Inter, al quinto posto. È stato necessario attendere poco più di 24 ore da quando ieri martedì è ...