Serie A, la classifica aggiornata dopo decisione Juventus: Inter giù (Di giovedì 20 aprile 2023) dopo la decisione sul ricorso della Juventus per il -15 (vedi articolo) cambia nuovamente la classifica. Con l’Inter che ora scende ulteriormente e si allontana dal quarto posto. SOSPENSIONE – Accolto al metà il ricorso della Juventus per quanto riguarda il -15. Il Collegio di Garanzia del CONI chiede di rivedere la penalizzazione. E, per questo motivo, al momento i bianconeri riguadagnano i punti in classifica in attesa di un nuovo giudizio. Questo porta la squadra di Massimiliano Allegri a quota 59 punti e al terzo posto (momentaneo) in classifica. Con l’Inter che scende così al sesto posto, ora a -5 dal quarto. classifica Serie A Napoli 75 Lazio 61 Roma 56 Milan 53Inter 51 Atalanta ... Leggi su inter-news (Di giovedì 20 aprile 2023)lasul ricorso dellaper il -15 (vedi articolo) cambia nuovamente la. Con l’che ora scende ulteriormente e si allontana dal quarto posto. SOSPENSIONE – Accolto al metà il ricorso dellaper quanto riguarda il -15. Il Collegio di Garanzia del CONI chiede di rivedere la penalizzazione. E, per questo motivo, al momento i bianconeri riguadagnano i punti inin attesa di un nuovo giudizio. Questo porta la squadra di Massimiliano Allegri a quota 59 punti e al terzo posto (momentaneo) in. Con l’che scende così al sesto posto, ora a -5 dal quarto.A Napoli 75 Lazio 61 Roma 56 Milan 5351 Atalanta ...

