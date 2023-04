Serie A: Giroud festeggia la qualificazione rinnovando con il Milan fino al 2024 (Di giovedì 20 aprile 2023) 2023-04-19 18:26:12 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Olivier Giroud (Chambry, 1986) È uno dei grandi ‘colpevoli’, attraverso Rafael Leao, quella Milanese eliminerà il Napolied è tornato in semifinale di Champions League 16 anni dopo. L’ex giocatore dell’Arsenal ha autografato una giocata ‘maradoniana’ di Leao segnare 0-1 dopo 43? e lasciare il pareggio quasi in carreggiata dopo l’1-0 dell’andata. Si è riscattato per il rigore sbagliato, ancora sullo 0-0, al minuto 22. Champions League (quarti di finale, ritorno): Riassunto e gol di Napoli-Milan 1-1 La verità è che il nazionale francese, 36 anni, ha festeggiato nel migliore dei modi il passaggio alle semifinali: rinnovando con il Milan. ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 20 aprile 2023) 2023-04-19 18:26:12 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Olivier(Chambry, 1986) È uno dei grandi ‘colpevoli’, attraverso Rafael Leao, quellaese eliminerà il Napolied è tornato in semifinale di Champions League 16 anni dopo. L’ex giocatore dell’Arsenal ha autografato una giocata ‘maradoniana’ di Leao segnare 0-1 dopo 43? e lasciare il pareggio quasi in carreggiata dopo l’1-0 dell’andata. Si è riscattato per il rigore sbagliato, ancora sullo 0-0, al minuto 22. Champions League (quarti di finale, ritorno): Riassunto e gol di Napoli-1-1 La verità è che il nazionale francese, 36 anni, hato nel migliore dei modi il passaggio alle semifinali:con il. ...

