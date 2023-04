Serie A, come cambia la classifica dopo il ricorso della Juve (Di giovedì 20 aprile 2023) La nuova classifica della Serie A dopo la restituzione dei 15 punti alla Juventus. Tutti i dettagli in merito Di seguito la nuova classifica della Serie A dopo la restituzione momentanea dei 15 punti alla Juventus per il caso plusvalenze. I bianconeri superano le milanesi che escono così dalla zona Champions League. 1. Napoli 752. Lazio 613. Juventus 594. Roma 56 5. Milan 536. Inter 51 7. Atalanta 498. Bologna 449. Fiorentina 4210. Sassuolo 4011. Torino 3912. Udinese 3913. Monza 3814. Empoli 3215. Salernitana 3016. Lecce 2817. Spezia 26 18. Verona 2319. Cremonese 1920. Sampdoria 16 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 aprile 2023) La nuovala restituzione dei 15 punti allantus. Tutti i dettagli in merito Di seguito la nuovala restituzione momentanea dei 15 punti allantus per il caso plusvalenze. I bianconeri superano le milanesi che escono così dalla zona Champions League. 1. Napoli 752. Lazio 613.ntus 594. Roma 56 5. Milan 536. Inter 51 7. Atalanta 498. Bologna 449. Fiorentina 4210. Sassuolo 4011. Torino 3912. Udinese 3913. Monza 3814. Empoli 3215. Salernitana 3016. Lecce 2817. Spezia 26 18. Verona 2319. Cremonese 1920. Sampdoria 16 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : MA CHISSÀ COME MAI?? Per dare retta a una serie di fenomeni si è voluto fare spettacolo della costrizione e poi ci… - Gazzetta_it : Juve terza, milanesi fuori dalla Champions, Dea in bilico: così cambia la classifica - DiMarzio : #Juventus, c'è la sospensiva: la nuova classifica della #SerieA dopo la sentenza ???? - Alianza724 : RT @DiMarzio: #Juventus, c'è la sospensiva: la nuova classifica della #SerieA dopo la sentenza ???? - bedconejo : vabbè pensando alle cose serie, chiamate Bad Bunny per una collaborazione come avete fatto con Manuel Turizo sbriga… -