Senzatetto ucciso con decine di coltellate, il killer confessa: 'Massacrato in 4 minuti' (Di giovedì 20 aprile 2023) Bruno Macchi , il 28enne di origine brasiliana residente a Udine , sospettato di aver ucciso il Senzatetto nella notte tra venerdì e sabato nella galleria dell'ex cinema Capitol, ha confessato ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 aprile 2023) Bruno Macchi , il 28enne di origine brasiliana residente a Udine , sospettato di averilnella notte tra venerdì e sabato nella galleria dell'ex cinema Capitol, hato ...

