Sentenza Juventus | il dispositivo completo e la decisione sui dirigenti

(Di giovedì 20 aprile 2023) E’ arrivata ladel Collegio di Garanzia del Coni contro i 15 punti di penalizzazione allasul caso delle plusvalenze fittizie. Laè stata rinviata alla Corte d’Appello Figc. Annullato il -15 in classifica in attesa di una nuova riformulazione della panalizzazione che potrebbe essere confermata, annullata o ridotta. Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, posizioni queste che diventano determinanti secondo il Collegio per la rideterminazione della sanzione da parte della giustizia Figc. Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini. “Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, con riferimento al ricorso presentato dalla società F.C.S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale ...

...accolto il ricorso della società bianconera incentrato sulla 'revocazione' delladel 20 gennaio scorso. Ma anziché annullare interamente la vicenda, come richiesto dai legali della, ...Il Collegio di garanzia Coni - apprende l'Ansa - ha accolto il ricorso dellacontro ladi 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Accolto anche l'appello di Pavel ...' Laimpugnata è sbagliata, piena di errori, per questo chiediamo l'annullamento senza rinvio, anche perché laper le plusvalenze è già stata prosciolta condefinitiva del ...

Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova v ...Alla fine, dopo quanto successo on le parole dell’accusa che aveva giudicato troppi i 15 punti di penalizzazione per la Juventus, i bianconeri hanno avuto la restituzione totale dei punti di squalific ...