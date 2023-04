Sentenza Juventus, Avv. Paniz: “Deludente e insufficiente. Vi spiego perchè sono tranquillo” (Di giovedì 20 aprile 2023) L’ex deputato e presidente dello Juventus Club Montecitorio, Maurizio Paniz, sottolinea la solidità delle argomentazioni della difesa e spiega le possibili conseguenze della Sentenza della Corte Federale in Appello sulla penalizzazione del club bianconero. L’avvocato Maurizio Paniz, ex deputato e presidente dello Juventus Club Montecitorio, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb soffermandosi sulla Sentenza della Juventus relativa all’Inchiesta Prisma e al tutto il caso plusvalenze e manovre stipendi. Paniz ha definito come “Deludente e insufficiente” la Sentenza della Juventus sulle accuse di violazione del dovere di lealtà e dell’articolo 31 riguardo alle ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 aprile 2023) L’ex deputato e presidente delloClub Montecitorio, Maurizio, sottolinea la solidità delle argomentazioni della difesa e spiega le possibili conseguenze delladella Corte Federale in Appello sulla penalizzazione del club bianconero. L’avvocato Maurizio, ex deputato e presidente delloClub Montecitorio, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb soffermandosi sulladellarelativa all’Inchiesta Prisma e al tutto il caso plusvalenze e manovre stipendi.ha definito come “” ladellasulle accuse di violazione del dovere di lealtà e dell’articolo 31 riguardo alle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : Il Collegio di Garanzia rimanda alla Corte d'Appello la sentenza sul -15 inflitto alla #Juventus. I bianconeri, cos… - GiovaAlbanese : Rinvio a giudizio: il Collegio di garanzia del Coni respinge la sentenza del -15 di penalizzazione in campionato a… - EzioGreggio : “Juve,sentenza rinviata alla Corte d'Appello Federale:tornano i 15 punti in classifica,parzialmente accolto il rico… - anuskatriches : RT @maxf02890445: Un #collegiodigaranzia stile Ponzio Pilato. Una #sentenza che rimanda ad un futuro intervento chirurgico in combutta con… - 1000petecchioni : Secondi eravamo e secondi siamo. Poi c’è chi era terzo.. #sentenza #Juventus -