Sentenza Juve, da Napoli: "Pazzesco vedere i milanisti passare dallo spiegare una vittoria a schiumare" (Di giovedì 20 aprile 2023) Sentenza Juventus, penalità sospesa ma attesa una nuova valutazione dalla Federcalcio. Ma le conseguenze potrebbero essere 'fastidiose' per Milan e Inter. La Sentenza sulla Juventus è arrivata: il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso presentato dal club bianconero riguardante il caso plusvalenze. Tuttavia, la decisione non ha chiuso la vicenda, poiché gli atti sono stati rinviati alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Al momento, la penalizzazione di 15 punti è stata sospesa in attesa di un nuovo processo della Corte d'Appello Federale, che potrebbe tenersi fra 30-45 giorni. È stata respinta invece la richiesta di ricorso presentata da Agnelli, Paratici, Arrivabene e Cherubini, mentre sono stati accolti quelli di Nedved e degli altri dirigenti coinvolti. Resta ancora da capire ...

