Sentenza Juve | clamoroso | ridati i 15 punti! Cosa succede adesso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlfredoPedulla : La #Juve gioca alle 21: la sentenza la diamo alle 17, alle 18, alle 19, entro le 20, dentro il riscaldamento o tra… - MCriscitiello : Juve, udienza finita. Sentenza in tempi brevi… live SPORTITALIA - tuttosport : ?? Juve, il procuratore Taucer al Collegio di Garanzia: 'Carenza nella sentenza' ?? I DETTAGLI ?? #Tuttosport… - rosyniro : RT @EzioGreggio: “Juve,sentenza rinviata alla Corte d'Appello Federale:tornano i 15 punti in classifica,parzialmente accolto il ricorso del… - TuccioIlaria : RT @EzioGreggio: “Juve,sentenza rinviata alla Corte d'Appello Federale:tornano i 15 punti in classifica,parzialmente accolto il ricorso del… -

Lasale al terzo posto in classifica. È questa la decisione del Collegio di Garanzia dello ...ha quindi accolto il ricorso della società bianconera incentrato sulla 'revocazione' della...Lae l'assist dall'accusa L'inatteso assist ieri è arrivato dall'accusa, rappresentata dal procuratore generale dello sport, e non dalla procura Figc: 'Ladel - 15 è carente ...TORINO. Cambia la classifica della Serie A con la decisione del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni di accogliere il ricorso della Juventus contro ladi 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, ma anche di rinviare gli atti alla Corte d'Appello della Federcalcio per una nuova valutazione. I bianconeri occupano ora la terza ...

LIVE Respinti i ricorsi di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene. Accolto quello di Nedved La Gazzetta dello Sport

Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova v ...La penalizzazione di quindici punti sparisce ma resta tutto in attesa di una nuova pronuncia della giustizia sportiva: i tempi di attesa, le mosse del club e cosa si rischia ...